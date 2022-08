Italia all'assalto degli Anoc World Beach Games

CATANIA - Tutto pronto per le Qualificazioni Europee degli ANOC World Beach Games in programma dal 29 agosto al 4 settembre 2022 a Catania. La manifestazione organizzata dall’Anoc (Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali) promuovere tutte le discipline sportive sulla spiaggia (14 in tutto) non incluse nel programma olimpico.