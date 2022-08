Pentathlon, l'Italia fa rotta verso gli Europei in Ungheria: i 15 convocati

TORINO - Si è concluso ufficialmente il raduno della Nazionale Senior di Pentathlon Moderno a Sestriere (Torino). 14 atleti azzurri hanno affrontato 3 settimane in altura per tentare di preparare al meglio il prossimo impegno internazionale, i Campionati Europei in programma dal 13 al 19 settembre 2022 a Szekesfehervar, in Ungheria. La Nazionale italiana ha alloggiato presso l'Hotel Lago Losetta di Sestriere utilizzando, per gli allenamenti, impianti interni alla struttura o nelle immediate vicinanze. Una situazione logistica perfetta e con il meteo decisamente favorevole che ha consentito agli atleti di portare avanti al meglio la preparazione. Giornate di lavoro intense per gli azzurri, con focus su tiro, scherma, nuoto e corsa e, nell'ultima settimana di ritiro, anche sull'equitazione al Centro Ippico Torinese a Orbassano .

"Ringraziamo il Comune di Sestriere per l'ospitalità - dice il Direttore Tecnico azzurro Andrea Valentini - e Gianfranco, il proprietario dell'Hotel Lago Losetta, sempre disponibilissimo, e che, tra le altre cose, ci ha messo a disposizione 24 ore su 24 il palazzetto e la pista. Un grazie anche all'Accademia Scherma Marchesa Torino che ci ha ospitato due volte in ritiro. Adesso occhi puntati sugli Europei con l'obiettivo di far bene, verificare il lavoro fatto a Sestiere, raccogliere le ultime informazioni e definire la programmazione per ogni atleta da qui all'Olimpiade". Sono 15 gli azzurri convocati per la rassegna continentale: Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Francesca Tognetti (Carabinieri), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) per la gara individuale. Nella staffetta maschile, invece, saranno impegnati Daniele Colasanti (Fiamme Oro) e Gianluca Micozzi (Esercito), nella staffetta femminile in gara Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) e Irene Prampolini (Fiamme Oro), quest'ultima al rientro dopo oltre sette mesi di stop per infortunio.