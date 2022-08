Biathlon, Mondiali estivi: Wierer d'oro nella mass start

RUHPOLDING (Germania) - Dorothea Wierer conquista la medaglia d’oro ai Mondiali estivi di Biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania. Dopo aver vinto la supersprint di venerdì, l’atleta altoatesina si è aggiudicata la gara mass start con una grande prova sugli sci ed un solo errore al tiro, che le ha consentito di superare all'ultimo poligono la padrona di casa Denise Herrmann. La tedesca - in testa fino a quel momento - è stata condannata da un errore nella serie conclusiva che ha consegnato il titolo all’atleta italiana.