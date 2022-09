WWE SummerSlam, Reigns vince anche a Cardiff: battuto l'idolo di casa Drew McIntyre

La storia continua e Roman Reigns supera anche l’ostacolo più duro. The Head of The Table è ancora Undisputed WWE Universal Champion, dopo aver battuto Drew McIntyre. Decisivo l’assist del cugino Solo Sikoa (fratello degli Usos) in un match in cui è intervenuto anche Tyson Fury (presente in mezzo al pubblico) che ha fermato Theory, che aveva provato a incassare il Money in the Bank durante il match. Questo e tanto altro di fronte a 62296 persone al Principality Stadium di Cardiff (Galles) per un memorabile Clash at the Castle. A Cardiff era presente anche il leggendario Bret Hart, grande protagonista di SummerSlam 1992, ultimo Premium Live Event in Europa (a Wembley) prima di questo. Alla fine del match grande ovazione per Tyson Fury e Drew McIntyre, insieme sul ring.