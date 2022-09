Bebe Vio annuncia il ritorno di WEmbrace Sport

Un evento unico per promuovere l’integrazione e per dimostrare come lo sport paralimpico sia a tutti gli effetti paragonabile a quello olimpico sia dal punto di vista della spettacolarità che da quello emozionale e competitivo.

Ecco così che, sulla scia del successo della prima edizione, la serata sarà una ottima opportunità per vedere i propri idoli italiani e internazionali di scherma, basket, calcio e volley , sfidarsi nelle loro rispettive discipline che, per l’occasione, saranno tutte giocate in modalità paralimpica.

"Non vedo l’ora che sia il 10 ottobre per poter vivere questa seconda edizione di WEmbrace Sport!" commenta Bebe Vio, che continua "Quest’anno facciamo sfidare i campioni olimpici e paralimpici italiani con quelli provenienti dal resto del mondo. La figata sarà vedere come, se dai a tutti la possibilità di giocare a pari condizioni, il concetto di disabilità viene meno e quello che rimane sono atleti professionisti che si sfidano ad altissimo livello. Un vero spettacolo che non basta descrivere, occorre vedere. Ecco perché invito più persone possibili a venire ad assistere alle sfide di WEmbrace Sport. Vi divertirete un sacco e non ve ne pentirete!".

WEmbrace Sport è inoltre parte di un progetto ancora più ampio: è infatti il primo pilastro del movimento WEmbrace, lanciato dall’Associazione art4sport, che mira a far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, abbracciando ed esaltando le diversità di tutti. Da qui il nome, composto dalle parole ‘WE’ ‘Embrace’, ‘Noi’ ‘Abbracciamo’. Solo in questo modo, infatti, si può arrivare ad accettare sé stessi, superare i propri limiti e, di conseguenza, accettare gli altri. Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la sua funzione sociale, diventa il miglior compagno nel percorso per sensibilizzare verso il tema della diversità intesa come valore aggiunto.

I biglietti per assistere a WEmbrace Sport e passare una serata spettacolare insieme ai grandi campioni di scherma, basket, calcio e volley, sono disponibili a partire damercoledì 14 settembre, su Ticketmaster.it (https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-wembrace-sport-2022.html). I fondi raccolti andranno a sostegno della mission di art4sport.