Padel non solo moda ma anche sport di ripartenza: donati due campi ad Amatrice

TORINO - Erano le 3.36 del mattino del 24 agosto 2016 quando una scossa di magnitudo 6.0 ha distrutto il Comune di Amatrice insieme a quelli di Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). La stagione turistica era ancora nel vivo e sul territorio erano presenti, oltre agli abitanti, turisti e chi era in possesso della seconda casa. Una tragedia che non si può dimenticare. La ferita aperta quella notte resta ancora profonda. A 6 anni da quel terribile giorno, Amatrice vuole ripartire. I numerosi cantieri che in questo momento popolano la città testimoniano la voglia e la necessità della ricostruzione. Il 2022 è l’anno della ripartenza. Lo sport gioca un ruolo importante in un momento come questo. Permette di mantenersi in forma e attivi ma anche di distrarsi dallo stress quotidiano. Una dell’attività fisiche più richiesta è sicuramente il Padel. Nato alla fine degli anni ’60 in Messico, divenuto famoso in Argentina negli anni ’80, in Italia sta spopolando ed è pronto a sorpassare il tennis. I primi campi da Padel in Italia sono comparsi nel ‘94 ma è solo negli ultimi anni che il movimento ha conquistato il cuore degli italiani. Giocatori di calcio e personaggi dello spettacolo come Totti, Ibrahimovi?, Di Biagio, Costacurta, Nainggolan, Casiraghi, Albertini, Roberto Mancini e Max Giusti sono solo alcuni dei nomi più famosi di appassionati di Padel, che lo praticano e che possiedono uno o più campi o addirittura dei centri. Nei primi sei mesi dell’anno, stando ai dati dell’app di prenotazioni Playtomic ci sono state 1.530.000 prenotazioni. Un dato che dà la misura di quanto il Padel sia in espansione. Non una moda ma un’opportunità per rilanciare il tessuto urbano sul territorio. Un aiuto concreto alla città di Amatrice che anche tramite il Padel può posare le pietre della ricostruzione.