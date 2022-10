MMA, 4 piemontesi nella card di Bellator Milano

MILANO - E' iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in Italia di Bellator MMA. Sabato 29 ottobre l'Allianz Cloud di Milano farà da cornice alla celebre gabbia della promotion americana di arti marziali miste in un nuovo, emozionante show che si annuncia come uno dei più spettacolari delle ultime edizioni. Un card esplosiva per il terzo capitolo all’ombra del Duomo del circuito a stelle e strisce, che insieme alla presenza dei massimi interpreti internazionali della disciplina vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentativa di atleti italiani pronti a calcare uno dei più importanti palcoscenici mondiali del fighting: nella gabbia di Bellator 287 entreranno il verbanese Edoardo Caiazza, l'imolese Alex Bertinazzi, il bergamasco Luca Iovine, il biellese Niccolò Solli, il novarese Walter Cogliandro e il romano Daniele Scatizzi. L’Italia al femminile sarà rappresentata dalla livornese Chiara Penco e dalla torinese Manuela Marconetto, che si affronteranno in un derby tutto di marca tricolore. Lo show milanese (biglietti in vendita su www.bellator.it) raggiungerà milioni di appassionati in tutto il mondo attraverso la distribuzione in oltre 160 Paesi del globo.