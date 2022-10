Pallanuoto: con la Coppa Italia scatta la caccia alla corazzata Recco

TORINO - La palla passa ai club. A meno di un mese dalla sconfitta bis del Settebello di Sandro Campagna contro la Spagna nella finale per il bronzo degli Europei di Spalato (dopo quella per l’oro ai rigori in quella dei Mondiali di Budapest), l’acqua (costosissima, con la crisi energetica) delle piscine torna ad agitarsi per l’inizio della lunga stagione della pallanuoto tricolore. Si parte domani con la prima fase della Coppa Italia, antipasto della prima del 104° campionato di A1 che scatterà sabato 22 (per concludersi come stagione regolare il 22 aprile, seguita dai playoff).

In entrambe le manifestazioni sarà caccia alla Pro Recco, la corazzata ligure reduce dal Triplete col 34° scudetto, la 16ª Coppa Italia (9ª consecutiva) e la 10ª Champions. Ecco che gioca la prima partita ufficiale dopo quattro alle 18 a Bogliasco (sede di uno dei quattro raggruppamenti di questa fase), subito un derby contro il Quinto. Domenica invece due impegni: alle 9 contro i padroni di casa, alle 15.20 col Catania.

«Cominciamo subito dal Quinto, una partita da non sottovalutare perché ci siamo già allenati contro di loro diverse volte e sono una formazione attrezzata - mette subito in guardia Tommaso Negri, nell’occasione titolare nella porta del Recco visto che il n.1 azzurro Marco Del Lungo si allena da pochi giorni -. Noi al momento siamo ancora un cantiere. I ragazzi impegnati all'Europeo di Spalato sono rientrati da poco e in vasca scenderà una squadra sperimentale con tanti giovani. Per loro sarà una grande occasione per mettersi in mostra. Coach Sukno ha già fatto vedere nella scorsa stagione di non avere preclusioni al loro inserimento: ci daranno entusiasmo e una grossa mano già da domani. Nel gruppo c'è voglia di ripartire da dove abbiamo lasciato: il segreto della Pro Recco è gioire per le vittorie ma girare pagina molto velocemente».

Insomma, poco spazio per gli avversari anche con le seconde linee. Ma intanto si comincerà a capire chi ambirà al ruolo di anti-Recco. Brescia, che due anni fa ha interrotto la cavalcata tricolore dei liguri strappando alla pro lo scudetto, esordisce nel girone di Napoli domani sera (ore 19) contro il Salerno. Posillipo l’altra avversaria. A Bologna giocheranno RN Savona, Telimar, Anzio e De Akker Team; a Ostia invece Trieste, Ortigia e Roma Nuoto. In palio la qualificazione (le prime due di ogni girone) alla Final Eight in programma dal 10 al 13 marzo.