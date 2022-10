WWE Extreme Rules 2022, match card, dove vederlo in tv e streaming

PHILADELPHIA (Pennsylvania) - L’autunno in casa WWE si apre con Exteme Rules, un grande evento ricco di match importanti e imperdibili, in cui ci sarà spazio anche per il nostro connazionale Giovanni Vinci (ex Fabian Aichner), alla sua prima esibizione in un Premium Live Event da quando fa parte del Main Roster. Vinci, al fianco di Gunther e Ludwig Kaiser (suoi compagni dell’Imperium), sfiderà infatti The Brawling Brutes, il team formato da Sheamus, Ridge Holland e Butch.

Tutti i match presenti nella card

Ecco i match della card di WWE Extreme Rules 2022.

Fight Pit Match - Matt Riddle vs Seth “Freakin” Rollins: probabilmente il capitolo finale di una grande rivalità. A Clash at the Castle è stato The Visionary a ottenere la vittoria ai danni dell’ex tag team partner di Randy Orton. Ora Riddle si gioca tutto in un match a stipulazione speciale, nel quale l’arbitro speciale sarà Daniel Cormier, pluricampione delle arti marziali miste.

“I Quit” Match – Edge vs Finn Balor: l’obiettivo della Rated-R Superstar è quello di vendicarsi del Judgment Day, la sua vecchia creatura. Per questo, dopo aver battuto Damien Priest a Toronto e dopo aver fatto coppia con Rey Mysterio in Galles, l’11 volte WWE Champion vuole superare anche l’ostacolo Balor. Il tradimento di Dominik Mysterio ai danni del padre ha messo altra carne al fuoco in una rivalità dove è stato recentemente coinvolto anche AJ Styles. L’impressione è che, per vincere, Edge dovrà stare attento a tutti i membri del Judgment Day, non solo a Balor.

Raw Women’s Championship Ladder Match – Bianca Belair vs Bayley: Bianca Belair ha subito uno schienamento pulito nel 3 vs 3 di Clash at the Castle dove erano coinvolte Alexa Bliss & Asuka da una parte e le altre due componenti delle Damage CTRL (Iyo Sky e Dakota Kai). Ora Bayley torna ad avere una chance titolata dopo un lunghissimo infortunio, riprendendo una rivalità – quella con la Belair – che negli ultimi anni è stata centrale negli show WWE.

Extreme Rules for the SmackDown Women’s Championship – Liv Morgan vs Ronda Rousey

Strap Match – Drew McIntyre vs Karrion Kross