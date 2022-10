WWE Extreme Rules 2022, il ritorno di Bray Wyatt! Cambia un titolo

PHILADELPHIA (Pennsylvania) - Al Wells Fargo Center di Philadelphia (Pennsylvania) va in scena lo show WWE dove ogni match diventa estremo. Exteme Rules non tradisce le aspettative e nella sua card comprensiva di 6 incontri offre uno spettacolo adrenalinico e composto da sfide più crude del solito. A dare il via allo show è l'IMPERIUM del nostro connazionale Giovanni Vinci (ex Fabian Aichner), che nel tag team insieme a Gunther e Ludwig Kaiser fa il suo storico debutto in Premium Live Event da quando fa parte del main roster. Ad avere la meglio, però, nel Donnybrook Six Man Tag Team Match sono gli avversari, i Brawling Brutes (Sheamus, Butch e Ridge Holland). A seguire arriva il primo (e unico) cambio di titolo della serata, perché Ronda Rousey si riprende da Liv Morgan la cintura di campionessa di SmackDown al termine di un durissimo Extreme Rules Match.

WWE Extreme Rules 2022, a Riddle il main event Nel primo Strap Match tenutosi a WWE Extreme Rules dall'edizione 2013, invece, Drew McIntyre e Karrion Kross si sono scontrati per la prima volta in assoluto e a prendersi il successo è stato quest'ultimo, dopo che Scarlett ha accecato lo scozzese con uno spray al peperoncino, consentendo a Kross di connettere il Kross Hammer decisivo. Si conferma campionessa di Raw Bianca Belair, niente da fare per Bayley nel Ladder Match con in palio il titolo femminile dello show rosso, mentre Finn Balor si impone conto Edge nell'I Quit Match, che The Rated-R Superstar è costretto a pronunciare per cercare (invano) di evitare che Rhea Ripley colpisse con la sedia sua moglie Beth Phoenix, arrivata in suo soccorso nel corso dell'incontro.

WWE Extreme Rules, main event e Bray Wyatt Nel main event di Extreme Rules, infine, Matt Riddle batte Seth Rollins grazie a una RKO nel Fight Pit Match con l'arbitro speciale, nonché UFC Hall of Famer, Daniel Cormier. Ma lo show non è ancora concluso, perché subito dopo ecco la grande notizia della serata, con l'ingresso sul ring di Bray Wyatt: la Superstar torna ufficialmente in WWE entrando nell'arena (mostrando ben 5 diverse personalità, le sue gimmick del passato) per poi spegnere la sua lanterna e lasciarsi andare alla sua catchphrase: "Run".