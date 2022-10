Kickboxing: al via la nuova sfida iridata Faraoni-Joyner

TORINO - Torna nella Capitale "SuperFights Roma", l’evento più importante del circuito “pro” di kickboxing sotto l’egida di Fight1. L’organizzazione del promoter Carlo Di Blasi ha programmato l’evento per sabato 26 novembre all’Atlantico Live di Roma. Si tratta del titolo iridato ISKA tra l’australiano Charles Joyner, n°1 del ranking (categoria fino a 95kg), e l’italiano Mattia Faraoni, sfidante ufficiale. Il match, già programmato a Roma nello scorso giugno, era saltato per un malore occorso a Faraoni la notte prima del match. Il match, sulla distanza delle 5 riprese, è valido per il titolo iridato (cat. -95kg) della International Sport Kickboxing Association (ISKA), che metterà in palio la cintura resa celebre nel mondo dal film “Kickboxer” interpretato da Jean Claude Van Damme.