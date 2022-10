Isotta Fraschini, dietro l'angolo c'è... la 24 Ore di Le Mans

TORINO - Torna sulla scena internazionale nientemeno che la Isotta Fraschini, cominciando dalle competizioni al più alto livello. Correrà nel mondiale Endurance 2023 (il Wec) a partire dalla 6 Ore di Spa Francorchamps, compresa la 24 Ore di Le Mans. E dalla Hypercar (la categoria regina, in cui competono tutti i grandi marchi) verranno derivate vetture clienti da usare in pista e anche versioni con targa. La presentazione mondiale della vettura sarà a Milano a fine febbraio 2023. Un secolo fa le Isotta Fraschini erano le vetture più ammirate nel mondo, le più potenti, le meglio rifinite e anche le più costose. In gara erano state guidate da Alfieri Maserati ed Enzo Ferrari, ma erano anche le automobili del Re d’Italia, di Papa Pio XI e di D’Annunzio. La ostentava Rodolfo Valentino e la portò alla gloria sugli schermi l’immortale Gloria Swanson.

La galleria della Williams

La Hypercar a trazione integrale Isotta Fraschini condensa il massimo della tecnologia con la realizzazione di un telaio e un motore proprio. Sviluppate aerodinamicamente nella galleria del vento della Williams in Inghilterra, le Isotta Fraschini Hypercar saranno costruite a Padova presso l’engineering di Giuliano Michelotto. Questa azienda è stata scelta tenuto conto che da mezzo secolo sviluppa, progetta, costruisce e mette in strada automobili che hanno vinto tutto e dappertutto, con un palmares incredibile in cui spiccano nei soli ultimi 20 anni ben 17 campionati mondiali costruttori, 26 campionati mondiali piloti, 10 vittorie alla 24 ore di Le Mans e oltre 1300 vittorie in singole gare. La Isotta in questione avrà più di 1000 cavalli, con un peso inferiore ai 1000 chili. L’edizione 2023 delle più famosa gara di durata del mondo sarà quella del centenario: e per il suo ritorno l’Isotta Fraschini non si sottrarrà a questo confronto, in fondo il più consono al suo blasone.