Bellator, a Milano lo spettacolo delle arti marziali miste

Card Bellator MMA 287 Milano

Main Event Pesi Leggeri: Adam Piccolotti (13-4) vs. Mansour Barnaoui (19-4)

Co-main event Pesi Medi: #3-Fabian Edwards (10-2) vs. Charlie Ward (10-4)

Pesi Leggeri: Saul Rogers (15-4) vs. Tim Wilde (14-4-1)

Pesi Piuma: #8-Justin Gonzales (13-1) vs. Andrew Fisher (19-8-1)

Pesi Leggeri: Davy Gallon (21-7-2) vs. Daniele Scatizzi (11-6)

Pesi Medi: Costello van Steenis (13-2) vs. Kamil Oniszczuk (9-1)

Pesi Leggeri: Alfie Davis (14-4-1) vs. Thibault Gouti (16-5)

Pesi Paglia Femminili: Chiara Penco (7-3) vs. Manuela Marconetto (3-1)

Pesi Piuma: Yves Landu (17-9) vs. Walter Cogliandro (11-3-1)

Pesi Massimi Leggeri: Simon Biyong (8-2) vs. Dragos Zubco (3-1)

Pesi Welter: Nicolò Solli (3-1, 1 NC) vs. Bourama Camara (5-1)

Pesi Massimi Leggeri: Luke Trainer (5-1) vs. Lucas Alsina (11-3)

Catchweight 82 kg: Steven Hill (5-0) vs. Andrea Fusi (8-6)

Pesi Gallo: Jose Maria Tome (40-9) vs. Sarvarjon Khamidov (13-0)

Pesi Massimi: Denis Stojnic (16-3) vs. Oleg Popov (15-1)

Pesi Piuma Alex Bertinazzi (3-1) vs. Edoardo Caiazza (1-0)

Pesi Gallo: Percy Herrera (8-6) vs. Luca Iovine (17-8)

Pesi Gallo Ayoub Nacer (0-0-0) vs. Cherif Ba Pape (1-0)