WWE Crown Jewel 2022, Logan Paul da urlo! Cambia un titolo

RIYADH (Arabia Saudita) - Grande spettacolo offerto dalla WWE al Mrsool Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. Crown Jewel ha appassionato il pubblico presente e i milioni di telespettatori collegati dalle proprie case, con Roman Reigns che è uscito ancora una volta in trionfo, battendo nel main event un eccezionale Logan Paul. L'infuencer, infatti, ha rischiato a più riprese di avere la meglio sul Tribal Chief, che però ha sfruttato la maggiore esperienza e gli aiuti da parte di Solo Sikoa e degli Usos. Non è bastato invece l'arrivo del fratello Jake Paul allo sfidante per il titolo.