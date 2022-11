Taekwondo, Dell'Aquila è campione del mondo!

GUADALAJARA (Messico) - I mondiali di taekwondo si chiudono in festa per l'Italia: il campione olimpico Vito dell'Aquila (22 anni) si conferma infatti sul tetto del mondo nella categoria -58 kg e dopo il successo ai Giochi porta a casa anche quello con i colori dell'iride. Percorso dominato fino alla gloria da parte del carabiniere di Mesagne senza concedere nulla agli avversari, compreso, in semifinale, il beniamino di casa Brandon Plaza Hernandez . In finale Dell'Aquila ha affrontato la testa di serie numero 2 del ranking, il coreano Jun Jang . Dopo aver perso di un punto il 1° round l'azzurro si è riscattato nel 2° (13-4) e poi ha preso il sopravvento nel 3°per chiudere poi con un netto 13-6.

Dell'Aquila: "Vittoria per la mia famiglia"

Le parole del campione del mondo: "Sono contento per me e per l'Italia. Rischiavamo di tornare a mani vuote, pur avendo aspettative pari alla classifica con cui io e Simone Alessio ci siamo presentati (numeri uno del ranking mondiale, ndr). E mi dispiace davvero molto per lui. Ma saprà rifarsi. Questo oro è anche suo, così come di tutti gli altri atleti che hanno preso parte a questo mondiale. È il risultato del lavoro e degli allenamenti che ogni giorno ci impegnano insieme, spalla a spalla. La dedica è a loro e alla mia famiglia, che ha dovuto fare nottata per vedermi".

Malagò: "Emozioni indescrivibili"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha reso omaggio via Twitter: "Alle imprese ci hai abituato ma le emozioni sono sempre indescrivibili. Dopo l'oro olimpico, Vito Dell'Aquila diventa Campione del Mondo nei -58 kg a Guadalajara. Applausi a lui, allo staff tecnico coordinato dal dt Nolano e alla Federazione guidata da Angelo Cito"