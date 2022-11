WWE, a Survivor Series la prova di fiducia di Sami Zayn

BOSTON (Massachusetts) - La prova di lealtà di Sami Zayn alla Bloodline è arrivata: il membro onorario della famiglia di Roman Reigns tradisce definitivamente l’amico Kevin Owens e consente a Jey Uso di prendersi la vittoria . Così termina il Main Event di Survivor Series WarGames, con il pubblico del TD Garden di Boston completamente incredulo. Si conclude in questo modo l’ultimo Premium Live Event dell’anno in casa WWE. Zayn prima blocca il conteggio dell’arbitro dopo una Stunner di Owens su Reigns, poi colpisce KO con un colpo basso e con un Helluva Kick, consegnandolo ai suoi compagni di fazione. Questo è il punto focale del 5 vs 5 che ha concluso la serata.

Survivor Series 2022, il WarGames femminile

È Becky Lynch a decidere il WarGames femminile: l’irlandese, appena rientrata da un infortunio, è strepitosa: prima neutralizza Rhea Ripley (grazie anche al Green Mist di Asuka), poi con un Leg Drop dalla cima della gabbia colpisce sia IYO Sky che Dakota Kai, per il conteggio finale vincente. Lynch, che ha avuto una chimica perfetta con la sua ex rivale Bianca Belair, esulta a fine match con il team delle buone. Altra sconfitta per Bayley, che prosegue nella sua serie negativa contro The EST.