Mattia Faraoni nuovo campione del mondo ISKA di kickboxing -95 kg

TORINO - Mattia Faraoni è il nuovo campione del mondo ISKA di kickboxing nella categoria -95 kg. Nella cornice dello studio1 di Cinecittà World, a Roma, il 31enne atleta capitolino (26 vittorie e solo 4 sconfitte prima di ieri) ha battuto ai punti, per decisione unanime, l'australiano Charles Joyner (detentore del titolo). Un match difficile contro il 27enne mancino australiano (ma si allena in Inghilterra), forte di un’altezza di 2 metri e 2 cm. Tutte caratteristiche che lo rendevano un avversario pericoloso, ma la vittoria, ieri sera, non è mai stata in discussione. Appena Faraoni ha accorciato la distanza, con una combinazione destro/sinistro, Joyner è andato giù al tappeto al 1° round. Il romano è partito forte anche nella 2a ripresa, provando in due occasioni il colpo del K.O.. La ripresa più equilibrata è stata sicuramente la 3a: Joyner ha preso ritmo arrivando anche a segno col sinistro. Nel 4° round Faraoni è riuscito ad entrare nuovamente nella guardia bassa di Joyner. A pochi secondi dalla fine del match, c’è stato spazio per l’ultimo destro dell'atleta romano sulll’avversario. Faraoni ha conquistato la cintura ISKA, già indossata dal campione belga di kickboxing Jean-Claude Van Damme, prima di cimentarsi, e diventare famoso, nel mondo del cinema.