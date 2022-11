Milano, il Golden Skate Awards incanta

TORINO - Atmosfera di grande entusiasmo all'Allianz Cloud di Milano per la quindicesima edizione del Golden Skate Awards, il gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio ha riunito in uno show magico ed emozionante alcuni dei migliori pattinatori del pianeta. In un tripudio di luci, musica e colori, l’ex Palalido ha fatto da cornice a uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del ghiaccio, uno spettacolo in due atti che ha coinvolto i migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina.