Pesi - Parte da Bogotà il #roadtoparis della Pesistica Azzurra

Inizia ufficialmente oggi il #roadtoparis per la Pesistica Olimpica Azzurra . Fino al 16 dicembre 2022, in Colombia , a Bogotà, ci saranno i Campionati Mondiali , primo appuntamento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Un evento che troverà nuovo impulso sui canali federali, con la nascita della nuova casa mediatica del Team Italia di Pesistica Olimpica : www.teamitaliafipe.com

Sul nuovo sito sarà possibile trovare tutte le informazioni relative al Team Italia, composto dagli atleti che prenderanno parte al percorso di qualificazione olimpica per Parigi 2024, con i tecnici che li accompagneranno in questo viaggio. Ci saranno anche i Talenti Azzurri, quei giovani atleti sotto l’attenzione della direzione tecnica nazionale e che, esattamente come il Team Italia, si allenano costantemente al CPO di Roma. Dai loro palmares alle curiosità che li caratterizzano, dalle news alle foto, ma anche tutto il percorso storico che ci ha permesso di arrivare a ciò che siamo oggi: da Nino Pizzolato a Norbert Oberburger, dalle Olimpiadi di Parigi 1924 a quelle del 2024 dove ci auguriamo di essere protagonisti sulla pedana del South Paris Arena.

Un nuovo sito che viene accompagnato anche dalla nascita di nuovi loghi: Team Italia FIPE, Talenti Azzurri e Fipe Factory, che identificano il percorso di crescita sportiva di alto livello della pesistica olimpica italiana.

Gli Azzurri in gara

Sette gli Azzurri che saliranno sulla pedana mondiale: Giulia Imperio, Campionessa Europea in carica, che gareggerà nella categoria fino a 49 kg; Lucrezia Magistris, vicecampionessa Europea, in gara nella 59 kg; Giulia Miserendino, fresca di Titolo Continentale Junior, con 3 medaglie d’oro e 3 record Italiani; Sergio Massidda, già Campione del Mondo Juniores e detentore del titolo Continentale Junior nella 61 kg; il bronzo olimpico Mirko Zanni, nella sua nuova categoria, la 73 kg, protagonista anche del LANCIO PROMO del Mondiale; Oscar Reyes, al suo esordio con la maglia azzurra su una pedana internazionale, in gara nella 81 kg. Chiude la carrellata di atleti italiani, Cristiano Ficco, campione Olimpico ai Giochi giovanili di Buenos Aires e neo Campione Europeo U23, competerà nella 89 kg.

“Era necessario dedicare uno spazio mediatico unicamente del Team Italia – dice il Presidente Antonio Urso – perché le attività della nostra Nazionale sono costantemente in crescita e soprattutto è una nazionale che ormai da anni si ritrova a competere tra i grandi della disciplina, alla pari di Nazioni blasonate e di alto livello. Questa nuova ‘casa’ ci dà anche modo di far capire a chi non ci conosce quanto lavoro c’è dietro i successi di questi ragazzi e quanta vita c’è dentro a questi atleti che hanno deciso di dedicarsi alla pesistica: lo sport può dare un’appartenenza, regalare un’infinità di emozioni e cambiare le sorti di una vita. In bocca al lupo a Noi!”.

Come seguire gli Azzurri

Sarà possibile vedere le gare degli Azzurri in diretta su Olympic Channel; costanti aggiornamenti sui social, Facebook, Instagram e Twitter della Federazione, news sul nuovo sito, oltre che quello di federpesistica.it e anche su FIPE TV, il canale YouTube dove ogni giorno a partire dal 7 dicembre alle ore 13.30 sarà possibile seguire in diretta FIPE POWER MAG, trasmissione condotta da Claudio Cavosi, con ospiti quotidiani del panorama della pesistica italiana, con i quali si farà il punto sui risultati italiani dando anche un’occhiata ai dati salienti delle altre categorie. Ospiti fissi del programma il bronzo olimpico e Campione Europeo in carica, Nino Pizzolato e con lui anche Marco Di Marzio, tecnico e colonna portante del progetto FIPE Factory.

Scatta ufficialmente il #roadtoparis …