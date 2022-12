Poker, lo stratagemma di Sashimi. Non fatelo a casa a Natale...

Sashimi, una giocatrice di poker e popolare youtuber da quasi 20.000 seguaci su Instagram, ha condiviso sui propri canali social quello che sembrava un "incidente" hot ma che poi si è rivelato tutt'altro. Durante la sua ultima partita in streaming per un evento chiamato "Max Pain Monday", la camicetta indossata dalla giocatrice ha iniziato a "cedere" rendendone visibile il seno a tutti i partecipanti. Successivamente si è scoperto che non si trattava di un gesto involontario: la donna indossava infatti finti seni protesici come parte di uno scherzo volto a distrarre in modo creativo i suoi concorrenti.