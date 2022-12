Cupra entra in Formula E e punta subito in alto

TORINO - Cupra, marchio spagnolo del gruppo Volkswagen, votato alla sportività (ma anche al lifestyle, come va di moda dire adesso) entra nel Mondiale di Formula E, il campionato per le monoposto elettriche che sta riscuotendo un successo crescente tra le Case ufficiali. La Cupra si unisce alla squadra ABT e schira una formazione composta da due piloti esperti (in assoluto e della serie): l’olandese Robin Frijns e lo svizzero Nico Müller . Cupra e ABT già collaborano nell’Extreme E e ABT ha una lunga conoscenza della categoria, avendo corso (con successo) insieme ad Audi. Ha anche un eccellente palmares che, in un certo senso, porta in dote a questo nuovo matrimonio: ha il record di 47 podi conquistati. Dopo un anno fuori dalla competizione, adesso il rientro.

Motore rigenerativo sull'anteriore

Un rientro che coincide con il debutto della monoposto della terza serie (Gen3) le più potenti e le più veloci che ci siano mai state: raggiungono una velocità massima di 280 km/h anche grazie al fatto di essere più leggere (di circa 60 kg) delle Gen2. In più sono molto efficienti, perché il 40% per cento dell’energia usata in gara proviene dalla rigenerazione in frenata (hanno anche un motore sull’asse anteriore che ha funzione solo rigenerativa perché non produce trazione, ma comunque dispone di oltre 250 CV), Inoltre hanno 350 kW (circa 470 CV). Insomma, la Cupra accetta una sfida al massimo livello, con ottime possibilità di inserisi al vertice.

Un grande salto tecnologico

Il Campionato di Formula E, anche e non solo in funzione di questo salto tecnologico (più avanti nella stagione dovrebbero essere possibili anche i pit stop, con un sistema che ricarica in circa 30 secondi), sta richiamando sempre più case ufficiali. Oltre alla Cupra, ci sono due marchi del gruppo Stellantis (DS e Maserati), la Porsche (anch’essa, come Cupra, legata Volkswagen), la Jaguar, la Nissan. E altre indipendenti che hanno nomi altisonanti (come McLaren o Andretti), I primi test sono la prossima settimana sulla pista di Valencia, prima gara in Messico a metà gennaio.