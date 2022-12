Italia ombelico del mondo della neve, ma perde la Moioli

Mentre Sofia Goggia si mette in viaggio per St.Moritz, la località glamour svizzera dove nel 2017 ha conquistato la sua prima medaglia iridata (bronzo in gigante) e nel weekend cercherà di accrescere il suo bottino di successi e confermarsi regina della velocità con due discese e un superG a disposizione per puntare anche alla leadership assoluta di Coppa del Mondo, l’Italia della neve si appresta a vivere una due settimane di grande abbuffata in casa.

Archiviata infatti la due giorni di successo dello sci alpino femminile a Sestriere (sabato il trionfo di Marta Bassino in gigante, domenica lo slalom con 15.000 spettatori e segnali di crescita delle azzurre), da domani tocca a gli uomini con il filetto Val Gardena, Badia, Campiglio e Bormio.

A Santa Caterina, dove oggi l’americano Bryce Bennett è stato premiato con 5.000 euro, un buono vacanza e un busto di legno per aver ottenuto più punti l’anno scorso, si disputa l’unica prova cronometrata per la 55ª edizione della Saslong Classic. Questo perché il superG di venerdì (100ª gara di Coppa del Mondo sulle nevi gardenesi) e la discesa di sabato saranno anticipati giovedì da una discesa che recupera quella cancellata a Beaver Creek, in Colorado. E domenica e lunedì ci saranno i due giganti sulla Gran Risa, in Badia. Un tour del forse assurdo per chi, come il leader Marco Odermatt, disputa tutte le gare.

Poi si andrà a Campiglio (giovedì 22 slalom in notturna sulla 3Tre) e subito dopo Natale a Bormio, con la due giorni di velocità sulla Stelvio più amata da Dominik Paris insieme all’Hannenkham di Kitzbuehel: mercoledì 28 discesa e giovedì 29 superG.

Ma questa settimana l’Italia è anche l’ombelico del mondo dello snowboard. SBX a Cervinia, che raddoppiata per il recupero di Montafond (giovedì qualifiche, venerdì e sabato due gare), parallelo (gigante) giovedì a Carezza e sabato a Cortina. Purtroppo in Val d’Aosta, sulla pista che l’ha vista trionfare tre volte, non ci sarà Michela Moioli. La campionessa olimpica di PyongChang 2018 e argento a squadra a Pechino 2022 è ancora bloccata dai problemi alla schiena che non le hanno permesso di gareggiare in questa stagione. Sarà comunque un’Italia maxi, con ben 17 azzurri convocati e guidati da Omar Visintin, bronzo individuale e argento in coppia con la bergamasca ai Giochi cinesi, nonché sul podio (2°) all’esordio di Coppia a Les deux Alpes.