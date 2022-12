Sci: Goggia dei miracoli vince 17 ore dopo l'intervento

TORINO - No, Sofia Goggia non è la donna dei miracoli: è un fenomeno assoluto, totale, finanche trascendente lo sci e forse pure lo sport. Diciassette ore dopo essere stata operata a Milano alla mano sinistra infortunata (2 placche e 9 viti per ridurre le fratture scomposte del secondo e terzo metacarpo) nella discesa di ieri a St.Moritz, per altro conclusa sul podio alle spalle della compagna di squadra Elena Curtoni, la bergamasca non solo torna ad aprire il cancelletto, ma vince la discesa bis sulla Corviglia in Engadina con una manona gonfia tutta incerottata e legata con lo scotch verde al bastoncino, per permetterle di spingere.

Sofia attacca, fin dal primo metro. Incurante di punti che si aprono (la ferita alla fine sanguina, pazzesco). Passa come un treno nel punto dell'infortunio, una piega iniziale a sinistra. Travolge la "esse" tecnica con due inversioni in aria e tagli nella neve ghiacciata che fanno paura. Si lancia sul traguardo con un salto lunghissimo e la velocità di punta più alta. ll risultato è inevitabile: vittoria, la 20ª in carriera raggiungendo Federica Brignone al primo posto nella classifica delle azzurre plurivincitrici, la 15ª in discesa, specialità nella quale ha conquistato 11 delle ultime 17 gare disputate in mezzo ai soliti, tanti, troppi infortuni, con altri tra podi, compreso l'argento miracolo delle Olimpiadi di Pechino, 23 giorni dopo essersi lesionata il crociato e rotta il perone della gamba sinistra nel superG di Cortina.