Tennis: la Navratilova lotta di nuovo contro il cancro

TORINO - Martina Navratilova deve lottare ancora contro il cancro. L’americana nata in Cecoslovacchia 66 anni fa, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi con 59 Slam (18 in singolare, 9 a Wimbledon) in bacheca, non è potuta partire per l’Australia, dove avrete commentato il primo Slam della stagione per Tennis Channel, per affrontare le terapia per battere la nuova partita con un doppio tumore scoperto in novembre dopo essersi accorta di aver un linfonodo ingrossato al collo. Gli esami hanno infatti scoperto una ricaduta della malattia al seno. Per fortuna si tratta di un papillomavirus umano (HPV), uno dei tumori più curabili.