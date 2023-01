Sci: la Goggia vuole tutto, Mondiali e Sanremo

TORINO - Appuntamento con il record rinviato per Mikaela Shiffrin , ma a far parlare è sempre e ancora Sofia Goggia , invitata da Amadeus al Festival di Sanremo . Il folle e bollente inverno provoca la cancellazione del secondo slalom di Zagabria (troppo caldo e raffiche forti di vento, si parla di un recupero raddoppiando Flachau, in programma martedì), con la Shiffrin che si sporta a Kranjska Gora dove domani e domenica sono in programma un gigante e uno slalom e quindi la possibilità di raggiungere e superare Lindsey Vonn (82 vittorie). Ad essere caldo però è soprattutto il telefono della Goggia, che si sta allenando in Val di Fassa in vista del doppio weekend veloce St.Anton-Cortina e dei Mondiali francesi di Courchevel-Meribel.

Proprio in quei giorni c’è il Festival della Canzone Italiana, che nel 1988 si fermò per guardare Alberto Tomba vincere in diretta il secondo oro olimpico a Calgary. Amadeus vorrebbe la bermagasca come co-conduttrice di una serata, stile Ibrahimovic due anni fa, ma (detto che il 7 e l’11 febbraio sono dedicate a Chiara Ferragni, la moglie di Fedez già confermata insieme alla giornalista Francesca Fagnani), Sofia ha un programma fittissimo: il 7 la prima prova per la discesa, l’8 il superG, il 9 e 10 le altre due prove delle libera e l’11 la discesa per l'oro che le manca.

Un blitz dopo il superG (considerando che gli elicotteri non volano di notte) è quasi impossibile, l’11 ci sarebbe la consegna delle medaglie alle 18.30. In macchina ci vogliono quasi cinque ore, in elicottero-areo con spostamenti almeno due... «E ho i Mondiali da vincere, il mio obiettivo» fa sapere la Goggia, che però è attirata e potrebbe partecipare almeno come ospite imitando Federica Pellegrini e Matteo Berrettini. «La stituazione è un po’ sfuggita... di mano, ma domani faremo un annuncio» scherza la bermagasca ammiccando e mostrando la sinistra ferita a St.Moritz in un video-posto sui Social. Amadeus infatti ufficializzerà il suo cast per il Festival.