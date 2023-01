Arti marziali - I grandi Fighter sul ring di Torino

TORINO - Anche quest’anno, torna l’appuntamento di Thai Boxe e Muay Thai più atteso in Italia. Sabato 28 gennaio il Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) di Torino ospiterà la tredicesima edizione di Thai Boxe Mania, l’evento organizzato dalla palestra Thai Boxe Torino in collaborazione con Michele (Mihai) Oana / DFS, la brand manager Alessandra Carmen Maria Clerici il promoter Alex Negro e il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas e Endas kombat, che darà il benvenuto anche quest’anno ad alcuni tra i migliori fighter al mondo. Un’edizione particolarmente ricca e dal programma inedito, per una kermesse di due giorni dedicati allo sport e alla passione per il ring: la manifestazione infatti prenderà già il via sabato 28 gennaio alle ore 10 e proseguirà fino a domenica 29 gennaio con l’Endas Kombat Grand Prix, il Campionato Nazionale Endas dedicato agli incontri di contatto piano e leggero, K1 e muay thai, per i fighter e le fighter più giovani. Fiore all’occhiello della manifestazione sarà ovviamente l’appuntamento serale di sabato 28 gennaio con Thai Boxe Mania, in occasione della quale il Pala Gianni Asti ospiterà match mozzafiato e davvero imperdibili. Infatti, a partire dalle ore 20 di sabato, vedremo salire sul ring alcuni degli atleti più noti del momento che si sfideranno a Torino in una serata di pura adrenalina. Ma a rendere ancora più esclusivo questo show saranno gli incontri che assegneranno ben quattro cinture internazionali, valevoli per un titolo europeo e due titoli intercontinentali.

?