Sci: casco speciale, Sofia Goggia come Valentino Rossi

TORINO - Le tolgono un po’ di velocità, non possono frenarne l’ascesa come personaggio che va oltre lo sci. Sofia Goggia deve incassare la cancellazione della terza discesa stagionale. Non c’era neve a inizio stagione a Cervinia (Speed Opening rinviato al prossimo anno), ce n’é troppa ora a St.Anton, dove anche oggi le ragazze non hanno potuto provare la pista intitolata a Karl Schranz. Inevitabile quindi la decisione di cambiare il programma, con la disputa di due superG domani (ore 11.30) e domenica (ore 11).

Per la bergamasca un limite, visto che se in discesa la sua superiorità è evidente (l’ultima a St.Moritz l’ha vinta 17 ore dopo essere stata operata a Milano per mettere due placche e nove viti a due metacarpi fratturati la mattina durante la prima libera, chiusa col secondo posto), in superG ha molte più avversarie. Specie in casa, con Elena Curtoni leader di specialità, Federica Brignone e Marta Bassino in agguato. Senza contare che Sofia in superG si è infortunata un anno fa a Cortina (costringendola al miracolo dei 23 giorni per salire sul podio alle Olimpiadi) e che la mano sinistra le impedisce ancora di spingere bene.