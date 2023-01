Skeleton, chi è Valentina Margaglio: "Italia, voglio la medaglia"

Valentina Margaglio è una campionessa di skeleton , ma anche ex bobista, ex velocista e giavellotista italiana. Scopriamo qualcosa in più dell'atleta che è salita sul podio di Altenberg 2020 , quando vinse il bronzo nella gara a squadre in coppia con Mattia Gaspari.

Biografia e vita privata

Nata il 15 novembre del 1993 a Casalmonferrato da padre italiano e madre originaria della Costa d'Avorio, Valentina Margaglio ha praticato l'atletica leggera a livello nazionale, cimentandosi nel getto del peso e del giavellotto. Parallelamente allo sport, la giovane ha lavorato in un ristorante, ed oggi ha un posto in Polizia penitenziaria. Andrea Gallina, suo allenatore, è anche il suo fidanzato. Della sua famiglia di origine ha detto: "Siamo numerosi e rumorosi. Papà è in pensione e mamma fa l'operatrice socio-sanitaria in una casa di riposo". La passione per lo sport è di casa: il fratello gioca a calio ed' è stato nelle giovanili del Parma. Anche il padre faceva atletica. Il suo desiderio è quello di vincere una medaglia in Milano-Cortina 2026.

Carriera sportiva

Nel 2011 ha gareggiato anche nel bob, come frenatrice, partecipando ai Giochi olimpici giovanili invernali di Innsbruck 2012, occasione questa in cui arrivò al quinto posto nel bob a due con Mathilde Parodi. Nel 2016 è passata allo skeleton per la squadra nazionale italiana. Nel gennaio 2016 la partecipazione alla Coppa Europa dove giunse nona al termine della stagione 2019-2020, mentre dodicesima in Coppa Internazionale al termine della stagione 2017-2018. Il podio è arrivato nel 2021 in Coppa del Mondo ottenendo il terzo posto. ha partecipato a quattro edizioni di campionati mondiali, raggiungendo il ventottesimo posto a Schönau am Königssee 2017, ventitreesima a Whistler 2019, diciassettesima ad Altenberg 2020. Ed infine dodicesima ad Altenberg 2021. Nella gara a squadre è riuscita ad ottenere la medaglia di bronzo ad Altenberg 2020 e ottava ad Altenberg 2021. A Sankt Moritx 2022 ha vinto la medaglia di bronzo.