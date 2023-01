Snowboard, Chi è Michela Moioli: età, carriera, vita privata

Michela Moioli: biografia e vita privata

Nata ad Alzano Lombardo il 17 luglio 1995, Michela Moioli coltiva la passione per gli sport invernali fin da piccola, sviluppando così la passione per lo snowboard. "Ho messo gli sci a due anni e mezzo e a otto anni la tavola", ha raccontato la campionessa. Sulla sua vita privata non ci sono molte informazioni. Si sa che l'atleta è fidanzata. Sul fidanzato la Moioli ha dichiarato: "Il mio ragazzo è come me. Vuol fare sport, fa sport, fa gare di bici". Anche grazie al suo profilo Instagram, si apprende la passione della Moioli per la natura e per gli animali.