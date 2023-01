WWE Royal Rumble, Cody Rhodes e Rhea Ripley a WrestleMania 39

SAN ANTONIO (Texas) - Ci sono volute 4 spear, ma alla fine Roman Reigns ce l’ha fatta . 881 giorni come campione per l’Undisputed WWE Universal Champion, che continuerà il suo regno, probabilmente fino a WrestleMania 39. Battuto Kevin Owens nel Main Event della Royal Rumble, ma è quello che succede nel post match che diventa fondamentale per la strada verso WM. The Usos e Solo Sikoa arrivano sul ring per completare il lavoro con Owens, e Roman Reigns invita Sami Zayn a prendere una posizione definitiva fra la Bloodline e il suo vecchio amico. Sami Zayn sceglie e attacca Reigns con la sedia, facendo implodere la stable! La Bloodline reagisce e stende il canadese, anche se Jey Uso (molto legato a Sami) lascia il ring. Un epilogo clamoroso e uno spettacolo pazzesco all’Alamodrome di San Antonio (Texas), che ha ospitato 51338 spettatori per il 36° appuntamento con uno dei “Big Four” della WWE. Prima del Main Event si esibisce live Hardy, cantando la colonna sonora “Sold Out” del Premium Live Event.

Royal Rumble maschile

“Sono tornato in WWE per realizzare il sogno di mio padre, diventare WWE Champion”. Ha detto così lo scorso anno Cody Rhodes, il vincitore della Royal Rumble maschile 2023 e prossimo sfidante a WrestleMania 39 per il titolo massimo. The American Nightmare, adesso a un passo dall’American Dream, entra con il numero 30 ed elimina per ultimo un sontuoso Gunther, che pesca il numero 1 e rimane sul ring un'ora, 11 minuti e 25 secondi, eliminando 5 avversari. A iniziare la contesa sono due vecchi rivali, come l’Intercontinental Champion Gunther e Sheamus. Clamorosa la permanenza di soli 3 minuti di Brock Lesnar, eliminato dal suo nemico Bobby Lashley. Edge, entrato con il numero 23, prima butta fuori i suoi nemici Finn Balor e Damian Priest, ma poi viene estromesso a sua volta dai due, che intervengono scorrettamente fuori dal ring. In questo marasma vengono coinvolte anche Rhea Ripley e Beth Phoenix.