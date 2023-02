NFL, Tom Brady annuncia il suo ritiro

Questa volta è per davvero: Tom Brady si ritira, di nuovo, a 45 anni. Il leggendario quarterback lo fa con un breve video pubblicato sul suo account Instagram, ringraziando tutti "per avermi permesso di vivere il mio sogno". Già il 1 febbraio 2022, dopo 22 stagioni in Nfl e sette Super Bowl in bacheca, Brady aveva comunicato la sua decisione di smettere salvo poi ripensarci qualche settimana dopo e disputare un'altra stagione, la terza, con i Tampa Bay Buccaneers: con loro Brady ha vinto un Super Bowl al primo tentativo, diventando anche il giocatore più vecchio di sempre a giocarlo ed eguagliando anche Peyton Manning, l'unico ad aver vinto un titolo con due squadre diverse.