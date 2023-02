La scherma e Torino si legano anche online

10-12 febbraio: tredicesima edizione del Foil Grand Prix 2023 - Trofeo Inalpi . Il Palalpitour di Torino si trasforma in palcoscenico per le gare di fioretto maschile femminile che vedranno sfidarsi 400 atleti provenienti da oltre 50 nazioni. Tra gli italiani saranno presenti le campionesse olimpiche e del Mondo Arianna Errigo e Alice Volpi , oltre al Campione Olimpico Daniele Garozzo e al Campione del Mondo Alessio Foconi . Il torneo riveste particolare importanza, poiché è in palio la qualificazione alla Olimpiadi di Parigi 2024: Torino è l’unica città europea di tale esclusivo circuito, che conta solo tre tappe mondiali.

Si rinnova, così, il legame storico di questo sport con il capoluogo piemontese. Un rapporto che si consolida sul web: per la sua nuova piattaforma online la Federazione Italiana Scherma ha scelto Interaction Farm, agenzia torinese specializzata in progetti di comunicazione omnichannel, strategie digitali e insight driven marketing.

«Ci siamo misurati con una sfida appassionante e nello stesso tempo con una grande responsabilità – spiegano Vittorio Fidotta e Sebastiano Scarlata, fondatori di Interaction Farm. «La sfida – sottolinea Sebastiano Scarlata, chief tecnhology officer dell’agenzia – è stata quella di fornire uno strumento agile, veloce e sicuro sul piano della performance a un mondo così variegato come quello della scherma italiana.»

Ecco, dunque, il sito di federscherma, l’ingresso privilegiato a un universo che si racconta attraverso questi numeri: 328 società sportive affiliate, oltre 23.500 iscritti in tutta Italia, la maggior parte ovviamente atleti agonisti, di ogni fascia d'età, che gareggiano nelle categorie Under 14, Under 17, Under 20, Under 23, Assoluti e Master. Ed ancora: un impegno costante di promozione verso i giovani che solo nell’ultimo anno ben 333 istituti scolastici a conoscere la scherma.

«Partendo da questi numeri per noi l’imperativo categorico è stato assicurare un’interazione completa tra diverse realtà sul territorio, soggetti, modalità di approccio» puntualizza Vittorio Fidotta, responsabile della digital strategy di Interaction Farm. Il nuovo sito, infatti, è concepito per andare oltre il classico portale: è una piattaforma multiservizio che risponde all’esigenze di comunicazione, di accesso a norme e regolamenti, di gestione del flusso di informazioni che accompagnano l’attività globale della Federazione.

«Si sono complimentati in molti per questo lavoro di innovazione bella, funzionale e riuscita, a cominciare dagli atleti e dalle famiglie fino ad arrivare ai consiglieri federali e al presidente» afferma Dario Cioffi, responsabile comunicazione di Federscherma. E proprio il presidente Paolo Azzi ha tenuto a sottolineare: «È una soluzione che il nostro mondo aspettava da tempo. Rafforziamo la presenza della nostra disciplina sportiva in Rete e - aspetto fondamentale - forniamo i nostri organi territoriali di forme di connessione e comunicazione innovative e uniformi per tutti».