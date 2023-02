Mondiali sci: gran botta Paris, Italia sotto choc per Elena Fanchini

TORINO - Ai Mondiali di sci di Courchevel-Méribel arriva la prima sorpresa. Con un'Italia sotto choc per la morte di Elena Fanchini e in pista con il lutto al braccio, il superG maschile non è l'attesa sfida tra Marco Odermatt e Alexander Aamodt Kilde e non regala gli sperati sprazzi d'azzurro. A mettersi al collo l'oro è il canadese James Crawford, talento di 25 anni che ha iniziato bene la stagione (podio in casa a Lake Louise) ma poi ha dovuto fare in conti con una gran botta a Wengen.

Su una neve fredda e asciutta in stile nordamericano e nella classica situazione della gara di un giorno, per di più su un tracciato corto e senza grandi difficoltà, il ragazzone di Toronto aggredisce ogni porta come un toro e strozza subito l'urlo di Kilde, che per un misero centesimo viene battuto. Il norvegse fidanzato di Mikaela Shiffrin almeno porta a casa la prima medaglia iridata, cancellando un tabù (due volte "legno" a St.Moritz 2017, infortunato a Cortina 2021). Al rivale svizzero, vincitore di quattro dei sei (gli altri due Kilde...) superG stagionali di Coppa, fa molto peggio: Odermatt, in evidente difficoltà sugli appoggia a sinistra (ginocchio infortunato a Kitzbuehel), resta giù dal podio per 11 centesimi, quelli che lo dividono da Alexis Pinturault. Dopo il trionfo in combinata, con il miglior tempo nel superG iniziale, il francese sfrutta al meglio la conoscenza della nuova (per gli altri) pista di casa (vive a Courchevel, dove ha due alberghi).

L'Italia esce un po' con le ossa rotte. Il migliore al traguardo è Mattia Casse, ma fuori dalla top ten (13°) a oltre un secondo da Crawford. I quattro podi stagionali, compreso l'ultimo (e suo primo) in superG a Cortina facevamo pensare ad altro, ma il torinese dopo un ottimo avvio, come lui stesso ammette, «di aver sciato in attesa». Casse però si proietta sulla discesa di domenica (domani e sabato due prove) con convinzione: «A tratti sono stato solido e veloce. Il feeling e la fiducia stanno crescendo».

Prendono una gran botta quelli di Dominik Paris, che dopo aver ritrovato il podio nell'ultima gara (il secondo superG di Cortina, una settimana fa), si lancia con cattiveria ma rischia tanto, troppo. Cade nella solita tentazione di tagliare strada, di fare linee mostruose, possibili solo grazie al suo coraggio e alla ua forza fisica, ma va oltre. Si aggancia a una porta dopo essere stato il più veloce nei primi due intertempi e decolla, candendo brutalmente su fianco. «Sapevo che era un agara da tutto o niente, ma sono stato trotto cattivo su quel palo - racconta -. Un bella botta sulle chiappe... vediamo come starò nelle prossime ore in vista della discesa».

Durano molto poco i sogni di Christof Innerhofer, che a 38 anni paga dazio man mano che passano i secondi. E chiude a uno e mezzo. Troppo. Come Guglielmo Bosca. Tutto sono scesi con il lutto al braccio. Anche Sofia Goggia e compagne nella seconda prova della discesa di sabato, andata in scena in un clima surreale a Méribel. Training che ha lanciato le austriache (tre nelle prime quattro, cinque nelle otto: ma facevano selezione interna) e visto il terzo tempo con salto di porta della bergamasca, sconvolta dalla notizia della morte dell'ex compagna piombata ieri sera in albergo proprio quando la squadra si accingeva a festeggiare l'oro di Marta Bassino nel superG.

«Ci siamo strette in un sincero e solidale abbraccio, e abbiamo pianto - racconta Sofia, commossa -. Ero andata a trovare Elena prima di Natale, mi spiace non aver fatto in tempo a portarle il pettorale rosso che le ho dedicato a Cortina. Era una ragazza speciale. Tornare sugli sci è stata dura. Ero così in confusione che non ricordavo se avessi preso gli scarponi giusti. Poi mi sono concentrata. Cercheremo tutte di sciare forte possibile anche per lei. E per superare questo momento».