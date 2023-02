innamoratidellosport: il racconto delle squadre di basket e volley piemontesi

Oggi Tuttosport si rinnova e cambia grafica. Da inizio febbraio il quotidiano si è arricchito con le storie dei lettori e di alcuni personaggi che raccontano il loro amore per lo sport. Abbiamo voluto coinvolgere nell’iniziativa le società di basket e volley più importanti del nostro territorio che hanno realizzato per noi un video con le parole del loro capitano o di un loro atleta di spicco che raccontano il loro amore per lo sport. Lo sport è amore e raccontarlo è sempre una questione di passione: quanto più è profonda quanto più sei credibile e coinvolgente. Non si può scrivere di sport senza esserne profondamente innamorato e, qui a Tuttosport, facciamo finta che tutti giorni sia San Valentino, perché sappiamo quanto sia importante non tradire l'amore per lo sport dei nostri lettori.