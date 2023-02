Mondiali sci, la tigre Brignone sul trono con la regina Shiffrin

TORINO - La tigre e la regina. Sono i Mondiali di Federica Brignone e Mikaela Shiffrin , che nel terzo confronto diretto a Méribel pareggiano i conti con la seconda medaglia personale. L'americana vince il gigante con appena 12 centesimi di vantaggio sulla valdostana, in pista dopo tre giorni di antibiotici per una bronchite. Oro dopo l 'argento in superG e argento dopo l' oro in combinata . Meravigliose. Se la Shiffrin conferma il suolo di super favorita (5 vittorie negli ultimi 6 giganti di Coppa) e in attesa di superare Stenmark alla ripresa del Circus sigla l'ennesimo record della sua monumentale carriera (13ª medaglia iridata, 7ª d'oro, su 16 partenze!), rispondendo sul campo alla polemica della vigilia per la cacciata dell'allenatore Mike Day (tra parentesi, il tecnico che ha costruito i successi di Ted Ligety e "sistemato" il gigante di Mikaela), la Brignone non è da meno. A parte le condizioni fisiche, limitanti tanto più su una neve molle (fusa) per le temperature elevate, la valdostana scaccia invece definitivamente la nomea di donna non da grandi eventi. Dopo l'exploit giovanile dei Mondiali di Garmisch 2011 (argento in gigante) e anni di delusioni, dal 2018 ha toppato solo i Mondiali di casa a Cortina 2021, infilando tre medaglie olimpiche (bronzo in gigante a PyeongChang 2018, argento in gigante e bronzo in combinata a Pechino 2022) e due mondiali (oro in combinata e argento in gigante in queste edizione). Il tutto condito dalla Coppa del Mondo generale 2020 (unica donna italiana nella storia), tre di specialità in altrettante discipline (gigante, superG e combinata), 21 vittorie (record) e 53 podi. Le manca solo l'oro a cinque cerchi per dire definitivamente di essere la più vincente, più dell'amica di Deborah Compagnoni. Ma poco importa.

Felicità

«Sono proprio contenta - ansima con la voce roca e gli occhi lucidi per la malattia non ancora del tutto scomparsa -. Sapete in quali condizioni mi sono presentata, ma se nella prima manche ho ceduto un po' di fisico nel finale, nella seconda ho dato davvero tutto raschiando il fondo del barile delle energie. Lo dovevo a tutti i tifosi che erano già venuti per il superG e che avevo deluso insieme a me stessa (quinta, ndr). Stavolta siamo tutti contenti». Non Marta Bassino, che butta la seconda medaglia personale e forse pure un trionfo nella prima manche con un errore madornale nel passaggio al buio prima del muro, inchiodando lo stesso punto che l'aveva tradita nel superG della combinata. Risultato: 13° tempo a un secondo e mezzo dalla vetta e otto decimi abbondanti dal podio, virtualmente completato proprio dalla Brignone, terza a 31 centesimi dalla Shiffrin con l'idolo di casa Tessa Worley seconda a 12. L'oro del superG nella seconda mance cambia marcia e rimonta otto posizioni, ma il sogno del podio miracolo s'infrange con la discesa della compagna di squadra, che poi salta sull'argento anche grazie alla scivolata della francese. «Dopo la prima manche mi sono detta: svegliati! - racconta la Bassino -. Ho sciato come so fare, pensando che si trattava di una gara a sé, non la seconda manche di questo gigante mondiale. Purtroppo il distacco dalle prime era tanto. Peccato». Già, ma questo non toglie che questi sono stati anche i suoi Mondiali grazie appunto al trionfo nel superG. Mondiali che l'Italdonne chiude (sabato dallo slalom non possiamo ambire a nulla se non a continuare la risalita) con tre medaglie: due ori e un argento. Un bottino eccellente, anche se in questo gigante potevano fare doppietta sul podio e all'appello manca la discesa di Sofia Goggia, frenata da una serie di eventi dolorosi clamorosa in avvicinamento tra cadute e la morte di Elena Fanchini, e pure Elena Curtoni, la quarta delle Fab Four. Sono loro che trascinano l'Italsci, con gli uomini attesi davvero a un miracolo per rimpolpare il bottino di medaglie. Domani in gigante possiamo sperare nel rilancio di Luca De Aliprandini e nell'esplosione di Filippo Della Vite, ma quest'anno in Coppa le posizioni che contano sono sempre state lontano. E domenica nello slalom finale Alex Vinatzer, che domani farà anche il gigante, ha le qualità per l'exploit, ma partirà con un numero pessimo (dopo i 15). E su questa neve primaverile non è certo un buon viatico verso il podio.