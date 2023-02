Mondiali Biathlon, impresa Italia: oro nella staffetta femminile!

Impresa dell'Italia ai Mondiali di Biathlon in corso a Oberhof. Il quartetto composto da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchenataller e Lisa Vittozzi, ha conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 1h14’39"7 con sole due ricariche utilizzate e con un vantaggio di 24"7 rispetto alla Germania, costretta ad utilizzare 6 ricariche, e di 55"7 rispetto alla Svezia, con 2 penalità e 11 ricariche. Gran lancio di Samuela Comola che ha trovato la completa maturità in questo Mondiale. Dorothea Wierer ha messo tutta la sua classe in pista e con una sola ricarica al quarto poligono si è portata al comando con 21"4 di vantaggio sulla Francia e 42"8 sulla Germania. Hannah Auchentaller, in terza frazione, ha tenuto la posizione. Lisa Vittozzi velocissima e precisa al primo poligono, un po’ più lenta la tedesca, ma il duello è proseguito, con la Svezia più staccata. Poco dopo l'azzurra ha chiuso la partita all’ultima sessione di tiro in piedi, quando è rimasta implacabile, fredda e determinata nel portare in Italia il titolo della staffetta.