Elimination Chamber, match da favola tra Sami Zayn e Roman Reigns

TORINO - Un grandissimo show di fronte al pubblico del Bell Centre di Montreal (Canada) nell’ultimo Premium Live Event prima di WrestleMania 39, che si svolgerà nelle notti italiane di sabato 1 e domenica 2 aprile, in due serate di assoluto spettacolo. Lo ha chiuso il solito Roman Reigns, che è riuscito a vincere il main event in un match dall'altissimo tasso emotivo, con un'arena totalmente dalla parte di Sami Zayn. Il canadese per poco non riesce ad avere la meglio, ma in un finale controverso colpisce per sbaglio Jey Uso, arrivato in suo soccorso, e permette al Tribal Chief di restare ancora una volta campione.

Elimination Chamber 2022

Il volo di Montez Ford (assoluto uomo copertina della contesa) dalla cima della gabbia, la Hurricanrana di Johnny Gargano su Seth Rollins e una serie di manovre clamorose rendono la contesa per lo United States Championship - all’interno della Chamber - il match più divertente della serata. Il momento clou arriva nel finale, quando Rollins è pronto a riprendersi il titolo. La Chamber viene aperta per fare uscire l’eliminato Montez Ford ed entra Logan Paul, che colpisce The Visionary con uno Stomp. È l’assist decisivo per consegnare la vittoria a Austin Theory, che resta campione.

Chamber femminile

Come da pronostico, è Asuka la sfidante di Bianca Belair per il Raw Women’s Championship a WrestleMania 39. Tornata alla Royal Rumble la giapponese ha dominato la Chamber, eliminando per ultima Carmella grazie alla Asuka Lock. Una contesa nella quale è stata tifata tantissimo la canadese Natalya, che era riuscita a eliminare Liv Morgan in combo con la stessa Asuka. Incide soltanto nella fase iniziale Raquel Rodriguez, eliminata nel momento cruciale del match grazie a un doppio schienamento targato Asuka-Carmella.

Gli altri match

Un promettentissimo match fra Bobby Lashley e Brock Lesnar finisce per squalifica quando Brock interrompe irregolarmente la Hurt Lock del rivale. Vince the All Mighty ma la rivalità proseguirà sicuramente fino a WrestleMania. Brock, dopo il low blow, va su tutte le furie e rifila F-5 a profusione, sia a Lashley (schiantato anche sul tavolo dei telecronisti americani) che all’arbitro. Una splendida Shatter Machine combinata su Finn Balor consegna la vittoria a Edge e Beth Phoenix, forse definitivamente liberi del Judgment Day, dopo una rivalità lunga un anno. Beth è decisiva, mettendo fuori gioco Rhea Ripley con la sua Glam Slam. Inutili le continue interferenze di Dominik Mysterio, costantemente beccato dal pubblico: al termine del match arriva un’ovazione clamorosa per Edge da parte dell'arena intera.

Tutti gli incontri

N. 1 Contender per WWE Raw Women’s Championship Elimination Chamber Match - Vincitrice: Asuka vs Carmella, Raquel Rodriguez, Natalya, Liv Morgan, Nikki Cross

Single Match - Vincitore: Bobby Lashley vs Brock Lesnar

Mixed Tag Team Match - Vincitori: Edge & Beth Phoenix vs Finn Balor & Rhea Ripley

WWE United States Championship - Elimination Chamber Match - Vincitore: Austin Theory vs Seth Rollins, Montez Ford, Damien Priest, Johnny Gargano, Bronson Reed

WWE Undisputed Universal Championship Match – Vincitore: Roman Reigns (c) vs Sami Zayn