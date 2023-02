Andrea Presti: Mister Olympia e RiminiWellness obiettivi 2023

«La prospettiva, per l’anno in corso, è di riqualificarmi a Mister Olympia, ma, soprattutto, di continuare a crescere come atleta. Un altro anno di esperienza sarà fondamentale per provare a scalare la classifica mondiale. Quest’obiettivo si abbina alla volontà di promuovere, in Italia, la cultura del bodybuilding» ha spiegato l’azzurro Andrea Presti. «Proprio per questa ragione sarò presente con una serie di attività, dal 2 al 4 giugno, al RiminiWellness 2023, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione. Durante la manifestazione romagnola avrò modo di entrare in contatto con tanti appassionati di bodybuilding promuovendo nel contempo la mia disciplina sempre più diffusa e popolare sul territorio nazionale. Sarò presente, con una serie di attività e incontri, all’interno di “Rimini Steel”, sezione di RiminiWellness dedicata al body building, arti marziali, sport da combattimento e appunto al bodybuilding».

Il giro del mondo dei muscoli

Sotto il profilo agonistico, il calendario gare 2023 sotto l’egida del marchio IFBB Pro (International Federation of Bodybuilding & Fitness) prevede 29 diverse prove tra Stati Uniti/Canada, Brasile, Portorico, Giappone ed Europa (previsti eventi in Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Francia, Portogallo e due sul territorio italiano). La finale del circuito mondiale è prevista, quest’anno, dal 2 al 5 novembre 2023, ad Orlando in Florida (Usa), presso l’Orange County Convention Center. Il 35enne campione bresciano (originario della Val Camonica, e cresciuto, da giovane, nel judo, prima di scegliere il culturismo) ha conquistato, nel 2022, la qualificazione al più importante trofeo mondiale di specialità vincendo, il “Mister Big Evolution Pro”, in Portogallo (Estoril), sotto la guida del coach Mauro Sassi. Prova, quella lusitana, confermata, anche in questa nuova stagione (sempre all’Estoril) il prossimo 9 luglio 2023.

In Italia la disciplina sportiva del bodybuilding è in forte crescita ed attrae un numero sempre maggiore di atleti (pro e dilettanti). Si inserisce nel più vasto numero di iscritti al circuito delle palestre, stimato nel nostro Paese in non meno di 18 milioni di iscritti. "Mister Olympia" è la più importante manifestazione internazionale di culturismo e si tiene annualmente a partire dal lontano 1965. Diventata popolare soprattutto per i 7 titoli iridati vinti dal campione di bodybuilding Arnold Schwarzenegger, prima di diventare attore, produttore e Governatore della California.