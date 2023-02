Scherma, Coppa del Mondo: 36 italiani in pedana: fioretto al Cairo, spada a Heidenheim

Fioretto e spada: le fasi preliminari e l'ultima giornata

Al Cairo le fasi preliminari si svolgeranno giovedì 23 per i fiorettisti e venerdì 24 per le fiorettiste, i tabelloni principali delle due competizioni sono invece in programma sabato 25. L'ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo di fioretto si terrà domenica 26 con le due prove a squadre: il team azzurro maschile sarà composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini, mentre al femminile l'Italia si schiererà con Erica Cipressa, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Tappa ad Heidenheim, invece, per la Coppa del Mondo di spada maschile. Fasi preliminari giovedì 23 e giornata clou della gara individuale venerdì 24 per gli spadisti del ct Dario Chiadò che in Germania punterà su Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Vallosio. Nella trasferta tedesca in cui non ci sarà, a scopo precauzionale, Federico Vismara, che sta recuperando da un infortunio, si chiuderà poi con la prova a squadre di sabato 25: il quartetto italiano per il "team event" sarà formato da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo.

Come da tradizione la Coppa del Mondo di Heidenheim si concluderà di sabato lasciando poi domenica spazio alla Coppa Europa per club di spada maschile. L'unica specialità che non si disputò in Italia lo scorso ottobre, nell'edizione svolta a Cagliari, vedrà in pedana il team delle Fiamme Oro, campione d'Italia e d'Europa in carica.