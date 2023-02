Scherma: Mariaclotilde, il volto della nuova Italia

TORINO - Un gesto può cambiare il mondo. La spadista Mariaclorilde Odosini, 18 anni, da domenica è diventata l’immagine della meglio gioventù italiana, quella che tra qualche anno sarà chiamata a dare nuovo slancio al nostro Paese. Prima di questi impegni però Mariclotilde è riuscita a lasciare il segno, questa volta in pedana, in Coppa del Mondo under 20 a Beauvais in Francia. Nell’assalto per entrare tra le migliori 32 la giovane bergamasca aveva superato la schermitrice locale Juliette Baudinot, per 15-14. Dopo la gioia Mariaclotilde è stata chiamata in direzione di torneo e informata dell’errore del giudice che le aveva assegnato, sul 12-13, due stoccate a favore invece di una, fatto poi confermato dal video. Il direttore di torneo ha spiegato all’azzurra che, a termini di regolamento, la sua affermazione sarebbe rimasta tale salvo fosse stata lei a decidere di riprendere l’assalto dal 13-12 per la sua rivale. Mariaclotilde ha deciso di tornare in pedana e questa volta ha perso. Tuttavia è riuscita a dare una grande dimostrazione di correttezza, riconosciuta dal pubblico, con tanto di standing ovation.