Biathlon, Wierer-Vittozzi da sogno: gara e Coppa a Östersund!

Altra giornata memorabile per l'Italia di biathlon. Dopo lo storico oro nella staffetta femminile arrivato in occasione dei Mondiali di Oberhof, nella penultima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 che apre il programma sulle nevi di Ostersund Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno rispettivamente raggiunto la prima e la seconda posizione. Le due azzurre hanno disputato una gara impeccabile, entrambe perfette al poligono. Per Lisa Vittozzi questo risultato significa anche la conquista della Coppa di specialità, la seconda dopo quella vinta nel 2019.