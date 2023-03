Sci, Sofia Goggia alza la quarta Coppa: «Ho dominato, ma ho ancora margini»

TORINO - Santa Sofia delle nevi alza la Coppa del Mondo della discesa con l'ottavo podio nelle nove gare disputate. Goggia non riesce a vincere ancora, ma nelle finali di Soldeu , su una pista-autostrada corta con poche curve e su un manto bianco che si fondeva sempre più per il caldo, conquista il secondo posto alle spalle di una Ilka Stuhec tornata a livelli altissimi.

La slovena, due volte iridata e maga della sensibilità, è stata l'ultima ad arrendersi allo strapotere della bergamasca in discesa, ma il discorso Coppa si era chiuso già due settimane fa a Kvitfjell, con la conquista della quarta (terza consecutiva) da parte di Sofia protagonista di un'altra stagione di superiorità sulle avversarie ma anche incidenti e patemi. Alla Goggia, insomma. Eppure, nonostante la frattura alla mano sinistra nella prima discesa di St.Moritz (seconda al traguardo con vittoria nella gara bis 17 ore dopo essere stata operata a Milano!), le cadute di St.Anton (superG) e Cortina (il giorno dopo aver vinto) ha collezionato 5 successi e 3 secondi posti in nove gare. Unica delusione i Mondiali di Méribel, dove ha inforcato una porta nel finale di una gara comunque negativa.

Oggi nel Principato di Andorra che contende alla Val Gardena i Mondiali del 2029, Goggia ha pagato il numero alto, lo stop subito prima di lei per il volo nelle reti dell'austriaca Nina Ortlieb e un garone della Stuhec, ma ha mostrato un lampo di classe e forza straordinarie nell'ultima curva, aggredita e stretta come neppure Alexander Aamodt Kilde e compagni erano riusciti a fare un'ora e mezza prima.

«Ho provato a dare il mio massimo - il commento di una Sofia che guarda già avanti, ai prossimi anni -, ma sono stata troppo abbondante in alcuni tratti su una pista a me oco congeniale. Segno che ci sono ancora margini di miglioramento. Ora però mi godo questa Coppa, il risultato di una stagione dominante, con il secondo posto come peggior risultato a parte la caduta di Cortina. Una Coppa merito di tanto impegno e di tanti anni di lavoro».



La gara maschile (alle finali di Coppa uomini e donne corrono sullo stesso tracciato lo stesso giorno) ha visto il terzo successo stagionale di Vincent Kriechmayr, l'austriaco unico a riuscirci quest'anno monopolizzato in discesa dal norvegese e fidanzato di Mikaela Shiffrin, "solo" sesto parimetito con Mattia Casse ma con la sfera di cristallo bis conquistata in anticipo e oggi alzata insieme alla Goggia. Miglior italiano Dominik Paris, 5° a 27 dalla vetta e 14 dal podio, ancora troppo aggressivo, per di più su una neve molle. Inevitabile un errore, pagato caro su una pista che ha visto 14 atleti in un secondo. «Il bilancio complessivo della stagione è semplice da fare: avrei potuto fare certamente meglio» ammette il campione della Val d'Ultimo, solo 11° nella classifica di discesa anche dietro a Florian Schieder (10°), con Casse 6°.

Tre le donne sfumano due podi. Quello della gara finale di un'ottima Federica Brignone, buttata giù proprio dalla Goggia (e prima da Lara Gut-Behrami per 15 centesimi), ma soprattutto quello nella classifica finale di Elena Curtoni, protagonista di un brutto atterraggio e caduta dal primo salto (botta alla schiena e ginocchio destro ruotato malamente) e superata al terzo posto della Coppa di discesa dalla svizzera Corinne Suter per appena un punto. Il modo peggiore per proiettarsi al superG di domani (ore 11.30, uomini alle 10), nel quale Elena partirà col pettorale rosso e 19 punti di vantaggio su Gut-Behrami, 25 sull'austriaca Huetter e 26 sulla norvegese Mowinckel per provare a conquistate la Coppa di specialità, la sua prima.