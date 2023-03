Doping, Chamizo positivo: tolto il bronzo mondiale

Frank Chamizo è risultato positivo a un test antidoping ed ha perso, in conseguenza di un patteggiamento, il bronzo conquistato ai Mondiali di lotta svoltisi nel settembre del 2022 in Serbia. Il lottatore azzurro è infatti risultato positivo a una sostanza stupefacente a un test antidoping eseguito da un'agenzia internazionale privata in occasione degli ultimi mondiali disputati in Serbia a settembre.