Sci: a Ponte di Legno si cercano i campioni del domani

TORINO - I campioni del domani. Con ancora negli occhi le finali di Coppa del Mondo di Soldeu, con Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt ad alzare le sfere di cristallo, ma anche Sofia Goggia a portarsi a Bergamo la quarta coppa di discesa, ecco che il mondo dello sci italiano ha puntato i riflettori su Ponte di Legno , dove sono in corso i campionati italiani Children . Si tratta della prima anticamera verso il successo sulla neve, il pianeta dei più giovani, i ragazzini e le ragazzine che sognano di diventare come le nostre Fab Four dell'Italdonne o Dominik Paris .

Sul campo gara della Casola Nera, teatro delle gare tecniche, oggi si sono assegnati i titoli tricolori della Categoria Allievi maschile e femminile dello slalom. Nonostante estreme condizioni primaverilila pista è stata preparata al meglio e ha permesso a centinaia mini atleti di gareggiare.

In campo maschile successo di Luca Loranzi dello Sporting Club Madonna di Campiglio grazie a un'ottima seconda manche nella quale ha recuperato due posizioni. Sul podio anche Edoardo Lallini dello Sci Club Livata e Giovanni Triboldi del Brixia Sci, ovvero Alpi Centrali e Fisi Brescia.

Tra le ragazze si è laureata campionessa italiana slalom Allieve Lustrissy Anais dello Sci Club Crammont imponendo un distacco notevole a Nicole Giaquinto, tesserata per l'Orezzo ma da mesi allenata dallo Skiing di Brescia, e Dorotea Mobiglia dello Ski Team Fassa.



Domani ci sarà la gara di SuperG a Temù per i Ragazzi e Skicross per gli Allievi in Tonale.