Wwe, Shayna Baszler a Tuttosport: "A WrestleMania con Ronda, un sogno"

LOS ANGELES (California) - La tempesta perfetta si sta per abbattere su Los Angeles. Il conto alla rovescia è vicino allo zero, Wrestlemania 39 sta per iniziare. Due serate in cui spettacolo e adrenalina si scontreranno per un doppio evento già entrato nella storia dello sport. Sarà un appuntamento con una grande rappresentanza femminile, così come confermato anche dal programma della WWE. Tra i personaggi di spicco c’è sicuramente Ronda Rousey , reduce da un infortunio che le impedisce di essere al 100%. La donna più pericolosa del mondo però ci sarà comunque, in un Fatal four-way tag team match insieme a Shayna Baszler, contro Liv Morgan e Raquel Rodriguez, Chelsea Green e Sonya Deville, Natalya e Shotzi.

Shayna Baszler a Tuttosport.com

A combattere al suo fianco ci sarà appunto la sua tag team partner, Shayna Baszler. Un rapporto il loro che va ben oltre il ring. Amiche da sempre oltre che grandi campionesse della UFC. Il loro passaggio nel mondo del wrestling è stato un vero e proprio terremoto e ora sono pronte a prendersi la scena anche a Wrestlemania 39. “Noi ci conosciamo alla perfezione - ha rivelato Shayna nell’intervista concessa a Tuttosport.com - Ognuna di noi sa quello che sta pensando l'altra. Siamo amiche da prima di entrare nel mondo del wrestling, quindi la chimica e l'intesa sono affinate da anni. Abbiamo passato tanto tempo a prenderci a pugni a vicenda, ci siamo allenate insieme. Questo è il modo migliore per costruire un'amicizia solida come la nostra”. Un legame che può trasformarsi in un’arma in più in vista del Fatal four-way tag team match: “Chi è che non vorrebbe lottare tutti i giorni con la sua migliore amica? Questo mi rende felice, anche se adesso siamo ovviamente arrabbiate per quello che è successo (l’infortunio di Ronda, ndr.). Ma io combatto sempre per conquistare ogni tipo di titolo. Probabilmente il nervosismo mi colpirà dopo SmackDown, quando non ci sarà più niente a dividermi da Wrestlemania”.