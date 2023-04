WWE, WrestleMania 39: Rey Mysterio-show nella Night 1

LOS ANGELES (California) - La prima notte di WrestleMania 39 si conclude con la vendetta perfetta della coppia Kevin Owens e Sami Zayn , accolta con un'ovazione da parte del pubblico che ha riempito gli spalti del SoFi Stadium. Più di 80mila persone che sono impazzite al momento del triplo 'Helluva Kick' con il quale il wrestler canadese ha chiuso l'incontro con gli Usos . L'ex amico Jey messo al tappeto e cintura che per la prima volta in carriera finisce al duo che ha condiviso tutta la carriera nel wrestling e che si era separata mesi fa proprio a causa dell'intromissione della famiglia samoana, capitanata da Roman Reigns . Adesso la resa dei conti con la vittoria di Kevin Owens e Sami Zayn, che hanno mandato in archivio la prima parte dello 'Showcase of the Immortals'.

WWE, John Cena apre WrestleMania 39

La serata si è aperta con uno dei match più attesi, quello tra Austin Theory e John Cena. La leggenda della WWE al suo ingresso ha salutato i bambini di 'Make a Wish', dando poi spettacolo sul ring come da tradizione. Non è bastato però per aggiudicarsi il titolo degli Stati Uniti, rimasto alla vita del cocco di Vince McMahon. Subito dopo il Fatal 4-Way Tag Team Match se lo sono aggiudicati gli Street Profits, che hanno avuto la meglio sugli Alpha Academy, i Viking Raiders e la coppia composta da Braun Strowman e Ricochet. Spettacolo allo stato puro, come prevedibile, tra Seth Rollins e Logan Paul. Lo youtuber, nel giorno del suo compleanno, è atterrato sul palco calandosi dal cielo aggrappato a un trapezio. Nonostante l'aiuto a sorpresa di KSI, ad aggiudicarsi l'incontro è stato il wrestler di Buffalo, acclamatissimo dal pubblico. A seguire il match tutto al femminile con un tre contro tre che si è risolto con lo schienamento di Becky Lynch ai danni di Bayley. Da applausi il ritorno delle due leggende Trish Stratus e Lita.

La notte di Rey Mysterio

A rubare la scena nella seconda parte della serata sono stati Rey e Dominik Mysterio, nella lotta 'Father and Son' che ha visto trionfare 'The Master of 619', all'indomani dell'ingresso nella Hall of Fame della WWE. Molto emozionante l'entrata nello stadio del 48enne di San Diego, accompagnato da Snoop Dogg, sulle note della theme song di Eddie Guerrero e a bordo di una macchina sullo stile del Latino Heat. La 39esima edizione di WrestleMania passerà alla storia anche per aver portato sul ring un match composto da sole donne: le wrestler Charlotte Flair e Rhea Ripley, oltre all’arbitro, la ring announcer e la timekeeper. Sfida interminabile e bellissima, che si è chiusa con un sorta di cambio generazionale: la 26enne australiana infatti ha messo ko la 14 volte campionessa del mondo. Prima dell'incontro finale, fuoriprogramma con The Miz, che nonostante il ruolo da presentatore è stato sfidato a sorpresa Pat McAfee, con tanto di convalida da parte di Snoop Dogg. Vittoria del giocatore di football, aiutato per l'occasione anche da George Kittle, tight end dei San Francisco 49ers in NFL.