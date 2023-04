Amir Khan e il doping: l'ex pugile è stato squalificato per due anni

L'ex pugile britannico Amir Khan è stato bandito da tutti gli sport per due anni dopo essere risultato positivo a una sostanza proibita, al termine dell'ultimo combattimento della sua carriera. Khan è ex campione del mondo dei pesi welter leggeri e medaglia d'argento olimpica dal 2004. L'antidoping del Regno Unito afferma di aver riportato un risultato positivo per l'agente anabolizzante 'ostarina' dopo la sua sconfitta contro Kell Brook a Manchester nel febbraio 2022. Khan ha annunciato il suo ritiro tre mesi dopo quel match. L'ex pugile ha ammesso la violazione delle regole antidoping ma ha affermato di non aver ingerito intenzionalmente la sostanza.