Curling, sfuma il sogno Mondiale per l'Italia: ko in semifinale

OTTAWA - Niente finale a squadre per l'Italia impegnata ai Mondiali maschili di Curling in corso di svolgimento nella TD Arena di Ottawa. Gli azzurri dopo aver superato la Norvegia nel 'qualification game' hanno affrontato in semifinale la Scozia ma il quartetto composto da Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Mattia Giovanella ha dovuto alzare bandiera bianca, perdendo di misura per 9-8 in un incontro tiratissimo dove sono stati gli episodi a fare la differenza.

Gli azzurri hanno cominciato meglio, mettendo alle corde gli avversari nella fase iniziale dell'incontro, tanto da marcare due volte sia nel secondo che nel quarto end. Contemporaneamente, quando avevano il martello a disposizione, gli scozzesi si sono visti costretti ad accontentarsi di un punto. Con l'Italia in vantaggio 4-2 dopo quattro mani, Bruce Mouat e compagni hanno però reagito, pareggiando i conti a ridosso dell'intervallo. I campioni d'Europa hanno quindi preso le redini del match, ribaltando i ruoli e il punteggio. Hanno incamerato il doppio punto sia nel settimo che nel nono segmento, lasciandone uno solo agli azzurri nel sesto e nell'ottavo. L'Italia, arrivata all'ultima mano indietro 6-8, ha avuto un colpo di coda, sfruttando uno dei rarissimi errori dei rivali per riequilibrare il risultato e trascinare la partita all'extra end.

Poi però gli scozzesi hanno fatto valere il vantaggio dell'ultimo stone, chiudendo la contesa in loro favore, per 9-8. Così la Scozia si è confermata un'autentica 'bestia nera' per l'Italia del Curling: comprendendo gli incontri olimpici in cui si presenta come Gran Bretagna, ha inanellato la 18/a vittoria consecutiva contro gli azzurri. Ora l'Italia tornerà sul rink per sfidare la Svizzera nel match con in palio la medaglia di bronzo. C'è quindi la possibilità di confermare il risultato (terzo posto) conseguito ai Mondiali di Las Vegas 2022