Depressione e ansia, i mali oscuri delle star

Li immagini più forti, nutriti di competizione da non potersi sentire persi. Invece. Quando un amico chiamò la polizia di Detroit in una notte di aprile 1993 per chiedere aiuto, paventando il tentativo di suicidio di Dennis Rodman, esimio difensore dei Pistons bicampioni, l’appassionato di basket rimase attonito. Rodman fu trovato con un fucile nel pick up nel parcheggio dell’arena. Nell’ormai mondo globalizzato nell’All Star weekend Nba 2018 a Los Angeles, DeMar DeRozan scosse il mondo con un tweet che riportava un verso del rapper Kevin Gates: "This depression get the best of me". Le nubi non si curano di chi possano oscurare. Eppure DeRozan aveva visto morire in sparatorie famigliari e amici e poi aveva avuto tutto. Lo seguì Kevin Love, campione Nba e la lega decise di avviare un programma di salute mentale, dopo i tanti già ideati per aiutare i debuttanti i “rookies” ad ambientarsi e adeguarsi. Pochi esempi di un malessere diffuso come in ogni angolo della nostra società. Ognuno ha i suoi motivi e a volte motivi è difficile trovarne. Negare i problemi è peggio. L’associazione americana medici sportivi scrive che oltre ai fattori scatenanti a noi comuni, lo sportivo può cadere in ansia e/o depressione per infortuni, fallimenti sportivi, ritiro dall’attività, eccesso di allenamenti e competizioni, per commozione cerebrale, senso di inadeguatezza.