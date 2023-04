Fondazione Compagnia di San Paolo, assist per lo sport

TORINO - Un nuovo gol per l'ambiente e lo sport da parte della Compagnia San Paolo di Torino. Nel cuore della città, ai Giardini Reali e Cavallerizza Reale, si è celebrato l’Earth Day Torino 2023 con talk tematici (uno su sport e ambiente), laboratori per bambini e adulti e un grande concerto con artisti come Elisa e Marlene Kuntz. Sul palco del talk anche il segretario della Fondazione Compagnia San Paolo, Alberto Anfossi, per dialogare sul tema “Costruire una società sostenibile e responsabile (focus Torino fra le “100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for Citizens”. La Compagnia sta sposando diverse iniziative verso le urgenti sfide ambientali, partendo dal presupposto che il benessere delle persone e la salute del capitale naturale siano inevitabilmente connesse. Da qui l’impegno di Compagnia a sostenere progetti per sensibilizzare le persone all’adozione di sani stili di vita in cui l’attività fisica e lo sport all’aria aperta sono un elemento centrale per innescare azioni virtuose anche verso l’ambiente. Esempi rilevanti sono i bandi "Muoviamoci" e "Sportivi per Natura" – alla la seconda edizione- che in totale hanno coinvolto, a oggi, 226 enti in progettualità con la partecipazione di oltre 27.000 persone. Fino al 14 giugno 2023 gli enti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta attivi nel campo dello sport o che operano in ambito ambientale possono presentare la propria candidatura per la seconda edizione di questi bandi. Nell’ambito dell’Obiettivo Pianeta – Missioni Promuovere il Benessere e Proteggere l’ambiente – anche quest’anno l’iniziativa intende sostenere e diffondere progetti che possano contribuire concretamente a raggiungere i seguenti obiettivi: aumentare l’offerta di attività fisica e sportiva per generare un impatto positivo sul benessere delle persone;promuovere la pratica di queste attività a contatto con la natura, incentivando al contempo un rapporto armonico con gli ecosistemi;incoraggiare la cultura ambientale e della cura del capitale naturale, favorendone una fruizione consapevole. "Secondo l’approccio One Health, condiviso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, il nostro benessere psicofisico è strettamente connesso a quello del nostro Pianeta. Per questo motivo promuovere iniziative o attività volte a sensibilizzare quante più persone possibili sull’importanza di mantenere un equilibrio tra la nostra salute e quella degli ecosistemi in cui viviamo è fondamentale per un futuro più sostenibile per tutti".